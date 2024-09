L'UE premia i campioni della parità di genere!

La Commissione Europea invita le organizzazioni di ricerca a candidarsi per il premio dedicato ai campioni della parità di genere. Questo titolo è assegnato alle università, agli istituti di istruzione superiore e ad altre organizzazioni di ricerca (pubbliche o private), stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in un paese associato a Orizzonte Europa, che dimostrino risultati eccezionali grazie all'attuazione di piani per la parità di genere. Il concorso, giunto alla sua terza edizione, riconosce le eccellenze nell'attuazione di piani per la parità di genere e incentiva politiche inclusive nelle organizzazioni di ricerca. Le organizzazioni interessate possono candidarsi tramite il portale Finanziamenti e appalti fino alle ore 17:00 del 16 ottobre 2024.

I premi

I premi si suddividono in tre categorie. La prima riguarda i campioni della parità di genere sostenibile: organizzazioni in grado di dimostrare un'attività significativa e duratura e un elevato livello di risultati grazie all'attuazione di piani per la parità di genere. La seconda categoria, i nuovi campioni della parità di genere, è rivolta alle organizzazioni che hanno recentemente ultimato l'attuazione del loro primo piano per la parità di genere e possono dimostrare i progressi più significativi che hanno conseguito. Infine, la categoria dei campioni inclusivi della parità di genere è destinata alle organizzazioni che hanno sviluppato il piano per la parità di genere inclusivo più innovativo, ossia un piano per la parità di genere che affronta le intersezioni tra genere e almeno altre due categorie sociali quali origine razziale o etnica, origine sociale, orientamento sessuale e identità di genere (LGBTIQ) o disabilità, e che sono in grado di dimostrare i risultati concreti ottenuti grazie all’attuazione del piano.

I vincitori di questa terza edizione del premio saranno annunciati in occasione di una cerimonia di premiazione nel 2025 e riceveranno un premio di 100 000 € ciascuno.

I criteri di ammissibilità, idoneità e aggiudicazione sono specificati nel regolamento del concorso.

Maggiori informazioni sono disponibili qui.