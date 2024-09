Il Naso in Tasca cerca nuovi aspiranti Clowndottori. Venerdì 13 settembre alle 20.30, presso la sede dell'associazione a Gaglianico in via Matteotti 77, si terrà la serata di presentazione del nuovo corso per aspiranti volontari.

Durante la serata l'associazione racconterà come è nata e che cosa è richiesto per diventare Clowndottori. Sarà un modo per conoscere più da vicino l'attività dei volontari e dove viene svolta. Verrà illustrato il processo di selezione dei nuovi clown e il percorso di formazione. Un modo questo per conoscere più da vicino l'associazione, per sentire l'esperienza di alcuni volontari, per avvicinarsi al mondo della clownterapia.

L’associazione opera da anni nella struttura ospedaliera, prima a Biella e poi a Ponderano, in pediatria e in altri reparti dove è stata concessa la convenzione.

Per avere più informazioni, in merito al corso e alla serata, è possibile scrivere a: il nosointasca@gmail.com, www.facebook.com/ilnasointasca, www.instagram.com/ilnasointascaodv. E' inoltre possibile contattare, solo su whatsapp Sara (3463163126).

Il Naso in Tasca è un’organizzazione di volontariato, costituita nel 2001 con l’intento di portare nell’ospedale i benefici del buonumore. Opera anche nelle case di riposo, carcere, istituti per disabili e in situazioni di difficoltà.

Sul sito dell'associazione si legge che: <I volontari vengono preparati, attraverso una specifica formazione, per operare nelle situazioni di sofferenza e disagio, con la finalità di realizzare un cambiamento nelle emozioni dei pazienti, attraverso l’ascolto, ma anche usando la clownerie, la magia, il gioco comico o poetico. L’associazione è conscia della delicatezza del proprio ruolo e propone l’intervento dei clown nel massimo rispetto delle condizioni psico-fisiche dei ricoverati, senza mai imporre la propria presenza dove non sia gradita, mano nella mano con tutti gli operatori. Ed è proprio basandosi su questa convinzione che si è dato il nome Il Naso In Tasca, simboleggiando la sensibilità del clown, pronto a rimettere in tasca il proprio naso, quando la situazione non lo richieda>.