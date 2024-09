Cossato, inizia il trasferimento: la Polizia Locale sarà operativa nei nuovi uffici di piazza Tempia

Ci siamo, ancora pochi giorni di attesa e la Polizia Locale di Cossato prenderà posto nei nuovi uffici comunali, situati al pian terreno del palazzo “Agorà”, presente in piazza Tempia. Il primo trasferimento avrà inizio questo weekend, nelle giornate del 7 e 8 settembre. Da lunedì le forze dell'ordine del Comune saranno pienamente operative nei nuovi spazi.

Una volta concluso il trasloco, sarà il turno - nei piani dell'amministrazione – degli uffici tecnici, di quelli elettorali e rivolti al pubblico: dall'URP passando per l'anagrafe fino ad arrivare agli spazi dedicati a lavori pubblici, edilizia e commercio. Nel palazzo di piazza Ermanno Angiono, invece, resteranno quelli di ragioneria e tesoro, oltre ai luoghi di lavoro utilizzati dal sindaco e dai membri della sua giunta. Un progetto che ha visto impiegati 1,2 milioni di euro, di cui 600mila finanziati dalla regione Piemonte.

“Nei prossimi giorni, saranno installate nei nuovi spazi le attrezzature informatiche, assieme agli arredi – spiega il primo cittadino Enrico Moggio – Come ribadito in precedenti occasioni, la nostra intenzione è di centralizzare e accorpare la maggior parte degli uffici comunali in un unico edificio così da venire incontro alle esigenze della popolazione che potrà usufruire di tutti i servizi senza spostarsi da un posto all’altro. Inoltre, con lo spostamento degli sportelli, cambia anche il baricentro del paese, tanto da favorire un nuovo tipo di centro, favorendo gli incontri e un maggior passaggio di persone tra la piazza Tempia e la via del Mercato. Vogliamo, insomma, restituire alla zona la possibilità di essere un luogo di incontro e non solo di passaggio, augurando ripercussioni positive anche sulle attività commerciali presenti nella zona”.

Al momento, non è ancora stata fissata una cerimonia inaugurale dei nuovi locali, alla quale, molto probabilmente, prenderanno parte anche le autorità regionali.