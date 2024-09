Festa alpina a Cossato, Zanin: "La nostra determinazione ha dimostrato ancora una volta di essere GRUPPO"

Si è conclusa l’edizione 2024 della Festa del Gruppo Alpini Cossato, Quaregna.

Come sempre l’inizio è di titubanza e di timore di non farcela ma la nostra determinazione ha dimostrato ancora una volta di essere GRUPPO; la collaborazione, l’amicizia e l’armonia hanno fatto sì che quest’anno la Grigliata Alpini Cossato Quaregna fosse un grande successo.

Tutte le sere abbiamo esaurito i posti in sala e i nostri amici hanno dimostrato di apprezzare i piatti del giorno, i classici e anche le novità.

Un doveroso Grazie va a chi ha lavorato, in cucina, in sala, al bar e anche dietro le quinte; tutti hanno contribuito all’ottimo successo ottenuto

Un grazie speciale va a chi ci ha scelto, in questi due fine settimana estivi come compagni di serate spensierate con un piatto e un bicchiere per brindare insieme.

Grazie all’amministrazione comunale, al nostro cappellano sezionale Don Remo, ai parroci di Cossato: Don Fulvio e Don Mario, a chi è dei nostri ormai da tanto tempo e a chi ci ha scoperto per la prima volta, al consigliere sezionale Paolo Saviolo, al presidente Marco Fulcheri, e ai consiglieri sezionali; ai gruppi Alpini e a tutti coloro che hanno trascorso con noi la serata finale tra canti e brindisi.

Quest’anno abbiamo avuto l’onere e l’onore di ospitare la stecca dell’adunata 2025, il prossimo anno la grigliata si terrà qualche mese dopo questo grande evento che sicuramente sarà nei nostri cuori, nei nostri discorsi e accompagnerà le serate della grigliata 2025 del gruppo Alpini Cossato Quaregna.