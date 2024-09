Ternengo, il Comune al fianco degli Alpini e delle associazioni locali

Tra gli obiettivi del comune di Ternengo ci sono la collaborazione con le associazioni locali e la promozione culturale e turistica. Per questo motivo, la giunta, nella riunione dello scorso 9 agosto, ha deliberato di concedere il patrocinio gratuito al Gruppo Alpini di Bioglio-Ternengo-Valle San Nicolao per la Festa della Birra, che si terrà il 6 e 7 settembre presso l’area festeggiamenti di Via Quargnasca a Bioglio.

Nella stessa riunione, la giunta ha inoltre concesso un contributo di 1.877,65 euro in favore della Pro Loco Ternenghese per l’organizzazione dei Giochi Intercomunali dello scorso giugno, e 300 euro a sostegno dell’attività della società bocciofila Ternenghese-Ronchese.