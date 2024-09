Con l’insediamento della nuova amministrazione comunale, a Donato, è necessario nominare il nuovo consiglio della biblioteca civica.

All’interno di tale Consiglio siede un rappresentante degli utilizzatori della biblioteca, per il quale è convocata l’elezione sabato 7 settembre, dalle 10 alle 12 presso la biblioteca stessa (Via Umberto 4). Hanno diritto di voto i cittadini che preso i prestito libri dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024. Per i minori può votare uno dei genitori.