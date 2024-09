Minienduro, Leila Olimi protagonista al Trofeo delle Regioni con 10 speciali su 10

Per quello che riguarda i risultati, la regione Lombardia ha vinto sia nella categoria Squadre maschile che femminile. Nella femminile in particolare, alle spalle della Lombardia è giunta la Toscana e il Veneto. Il Piemonte si è piazzato al quarto posto grazie alla vittoria di categoria di Leila ed al 13 posto della compagna di squadra Viola Lupano del MC Casale Monferrato.

La gara si svolgeva in cinque giri con un enduro test ed un cross test ognuno per un totale di giornata di circa 78 km compresi dei tratti di trasferimento.

Il Trofeo delle Regioni “FELICE MANZONI”, che si è svolto nel fine settimana a Clusone ha visto in pista 168 minienduristi provenienti da 15 regioni italiane, che si sono sfidati in vista della chiusura del Campionato Italiano Minienduro della stagione. E tra loro c'era anche la giovane biellese Leila Olimi che ha chiuso con la vittoria in 10 su 10 prove speciali.

"É stata una bella gara, con 2 belle speciali! - racconta entusiasta Leila - . Sin da subito sono riuscita a dare tutto ciò che avevo in modo da conquistare un bel vantaggio. Nella gara gli unici momenti in cui ho alzato i miei tempi sono stati il 2 e 5 giro in cui sono rispettivamente caduta mentre nell'altro ho trovato 5 piloti(partiti prima di me )che mi hanno fatto un po' da tappo".

La sua speciale preferita? l'enduro test. "Il terreno era bello e con il passare dei giri non ha fatto altro che formarsi il canale e quindi diventare sempre più bello. Mentre il cross test si é sviluppato in un campo abbastanza piccolo, e quindi anche i tempi erano relativamente bassi; anch'esso con i giri si é scavato e si sono formati i canali ma essendo un terreno più polveroso e secco si sono formati i buchi, ma nonostante questo sono sempre rimasta sotto una soglia di tempi molto buona. Alla fine ho concluso con un bel 1°posto; mentre come squadra piemontese abbiamo concluso con un 4°posto!"