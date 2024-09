A Biella negli spazi sfitti arrivano le "Vetrine Vive"

“Vetrine vive – afferma l’assessore al Commercio e Sviluppo Economico del Comune di Biella Anna Pisani – non è uno slogan. E’ un progetto concreto contestualizzato nel DUC ‘Distretto Urbano del Commercio’ che, cofinanziato dalla Regione Piemonte e dal Comune di Biella, ha due importanti finalità: sostenere e garantire maggiore visibilità a quelle realtà commerciali, che ad oggi, non hanno una vera e propria vetrina con affaccio nel cuore della città e, al tempo stesso, contrastare il fenomeno della desertificazione delle attività commerciali in centro citta”.

Il progetto ‘a tempo’ vede il Comune di Biella impegnato sia nel reclutamento di spazi commerciali sfitti sia nell’affidamento dei medesimi, con la logica del ‘temporary store’ che cadrà a ‘cavallo’ del Natale (da ottobre 2024 a marzo 2025).

“Se auspico che quante più realtà ‘made in Biella’ eccellenti nella produzione e/o nella commercializzazione dei loro prodotti – prosegue l’assessore Anna Pisani – aderiscano al progetto, allo stesso modo auspico che i biellesi proprietari degli immobili facciano leva sulla loro certa sensibilità nell’affittare al Comune, anche solo temporaneamente, i loro immobili. ‘Vetrine vive’ è un’opportunità concreta per il commercio e la valorizzazione del centro città. Una città bella è una città destinata ad essere vissuta con sempre maggiore intensità”.

E se in questi giorni avrebbe anche destato un certo stupore vedere proprio l’assessore Anna Pisani impegnata in prima persona nella ricerca degli spazi commerciali insieme alla project manager del DUC Paola Fini, sarebbero state la determinazione e le valutazioni strategiche proiettate nel tempo a sostegno del commercio e della valorizzazione del centro città a ‘contagiare’ da un lato i proprietari degli immobili sfitti, dall’altro i primi commercianti con i quali l’assessore si è voluta confrontare preliminarmente ed in modo non vincolante.

“Esorto fin da ora – ha concluso l’assessore Anna Pisani – i commercianti e gli artigiani che desidereranno vedersi affidato gratuitamente uno spazio commerciale, a prendere contatti con il mio ufficio all’indirizzo e-mail: anna.pisani@comune.biella.it ”.