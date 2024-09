Cerca di uscire dall'Esselunga con 1200 euro di merce rubata

E' stato denunciato per furto aggravato, un 41enne residente a Torino di origine albanese che nella giornata di ieri martedì 3 agosto ha cercato di uscire dall'Esselunga di Biella senza pagare.

Nel momento in cui è stato fermato, l'uomo è stato trovato in possesso di merce del valore di 1200 euro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno proceduto con la fotosegnalazione, e il torinese è stato denunciato per furto aggravato. Non solo però, il 41enne è stato anche segnalato in Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti in quanto è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di hashish.