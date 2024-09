Biella Pavignano, Vigili del Fuoco e 118 in soccorso di un uomo

Vigili del Fuoco e 118 nella mattina di oggi mercoledì 4 settembre sono intervenuti a Biella Pavignano per soccorrere un uomo che non rispondeva al telefono.

A chiamare il 112 è stata la figlia che si era preoccupata in quanto non riusciva a mettersi in contatto con il papà di 100 anni.

Arrivati sul posto e entrati nell’abitazione, passando dalla finestra, i Vigili del fuoco hanno trovato la persona riversa in bagno.

Il Signore era cosciente, ed i Vigili del Fuoco lo hanno poi affidato alla cure del 118 che lo ha trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso.