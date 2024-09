Juventus Next Gen, si racconta il portiere biellese Daffara: “Un onore vestire questa maglia”

“La Juventus ti cambia come persona, da ragazzo si diventa uomo. In poche squadre si riesce a provare simili emozioni: è un vero onore vestire questa maglia”. Parola di Giovanni Daffara, classe '04, talentuoso e promettente portiere della Next Gen che, nella giornata di ieri, 3 settembre, ha incontrato gli organi di stampa locali.

Nato e cresciuto a Biella, Daffara difende da qualche anno, con grande sicurezza, i pali della porta bianconera. Inoltre, meno di un mese fa, ha fatto il suo debutto proprio nel capoluogo laniero nella prima giornata del girone C di Serie C contro il Cerignola, terminata 4 a 3 a favore degli ospiti. “Un po' d'ansia ed emozione all'inizio anche perchè giochi nella tua città, davanti alla tua famiglia e ai tuoi amici ma alla fine il pubblico mi ha trasmesso la giusta carica per giocar bene – spiega Daffara – Sull'inizio di stagione è presto per dare dei giudizi, sono risultati e prestazioni che fanno parte del percorso di crescita ma sono fiducioso per il futuro”.

Sul rapporto con l'allenatore, Paolo Montero, il portiere bianconero non ha il minimo dubbio: “Una delle persone più buone che ho incontrato nel calcio. Ti dà la grinta giusta, sa gestire i vari momenti e ha una grande esperienza. Lo ammiro molto come persona. Un suo consiglio? Ci trasmette diverse indicazioni ma la più frequente è quella di divertirci in campo: mi libera davvero molto”.

Non sono mancate curiosità sugli idoli che lo ispirano, fin da ragazzo: “Sicuramente Gigi Buffon, personalmente il più forte di tutti”. E sugli attuali portieri della prima squadra, Michele Di Gregorio, Carlo Pinsoglio e Mattia Perin: “Sono tutte e tre belle persone, dentro e fuori dal campo”.

Infine, un commento sulla prossima sfida al Pozzo La Marmora di Biella con il Catania che schiererà in campo il nuovo arrivato, l'attaccante biellese di 23 anni Matteo Stoppa: “Non lo conosco personalmente, sarà un incontro interessante”.