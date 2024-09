Mottalciata, 50 mila euro per l’efficientamento energetico della tensostruttura comunale.

Con delibera di Giunta dello scorso 19 luglio, il Comune di Mottalciata ha deciso di investire 50 mila euro per l’efficientamento energetico della tensostruttura comunale di Via Moricco.

Si tratta di risorse che il Comune ha ricevuto dallo Stato per il 2024, nell’ambito della legge che prevede contributi per efficientamento energetico, impianti di energia da fonti rinnovabili, di mobilità, messa in sicurezza di edifici pubblici ed abbattimento barriere architettoniche.