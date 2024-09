Cambio ai vertici delle Fiamme Gialle, Giovanni Avitabile è il nuovo comandante regionale: "Massimo impegno contro la criminalità"

Cambio ai vertici delle Fiamme Gialle di Piemonte e Valle d’Aosta. Nella mattinata di oggi, 4 settembre, alla presenza del Comandante Interregionale dell'Italia Nord Occidentale Fabrizio Carrarini, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale tra il Generale di Divisione Benedetto Lipari, da tre anni alla guida del corpo su questo territorio, ed il Generale di Divisione Giovanni Avitabile.

Avitabile, un curriculum lunghissimo

Classe 1967, Avitabile nel suo curriculum annovera diverse lauree e titoli presso la Scuola di Polizia Tributaria. Ha retto i comandi territoriali in Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Campania. È stato Comandante provinciale a Bolzano, Venezia e, da ultimo, Comandante Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Importanti incarichi ha rivestito presso lo Stato Maggiore del Comando Generale oltre ad aver svolto numerose ore di docenza presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria e l'Accademia della Guardia di Finanza.

La presenza di numerose autorità

Alle cerimonia, avvenuta presso la Piazza d’Armi della Caserma “Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta” hanno partecipato le principali autorità civili e militari della Regione con la presenza del Prefetto di Torino Donato Cafagna, il presidente del Consiglio Regionale Davide Nicco e il governatore del Piemonte Alberto Cirio.

Siglato protocollo d'intesa

Nell’occasione è stato siglato il protocollo d’Intesa tra Guardia di Finanza e Regione Piemonte, un accordo per creare un canale privilegiato rispetto alla comunicazione della attività economiche della Regione: dalle spese, alla realizzazione di opere, alla segnalazione e individuazione di zone d’ombra per poter consentire un intervento di celere in tutto ciò che concerne l’ambito tributario e finanziario. Un protocollo che nella pratica è già attivo da diverso tempo, ma che nell’occasione dell’avvicendamento è stato ufficializzato anche a livello mediatico.

“Una collaborazione già in essere - ha commentato il presidente Cirio - in modo che la Guardia della Finanza possa avere tutti gli strumenti informativi necessari per poter espletare la propria attività al meglio e con la massima efficacia. La Guardia della Finanza è importante sempre, ma soprattutto in questo momento storico che vede molte risorse economiche spese sul territorio, come i fondi del Pnrr. Fondi che ci obbligano ad essere tutti più attenti”.

La ristrutturazione della caserma di Orbassano

La Regione è inoltre intervenuta con risorse economiche per gli aspetti strutturali che permetteranno la ristrutturazione delle caserme di Orbassano e Novara. Tra circa un mese, il 5 ottobre, proprio a Torino verranno festeggiati i 250 anni dalla nascita del corpo della Guardia di Finanza alla presenza del Comandane Generale Andrea De Gennaro.

"Massimo impegno contro la criminalità"

”. Così il neo comandante Avitabile, colloquiando con i giornalisti a margine della cerimonia d’insediamento.

“L’economia del Piemonte è florida e per questo può attirare gli interessi dei malintenzionati che voglio approfittarne per arricchirsi indebitamente, nostro compito è intercettarli, fermarli e tutelare cittadini e imprese onesti”, ha aggiunto ribadendo l’impegno a “preservare il Piemonte e la Valle d’Aosta dai rischi reali o potenziali di inquinamento del territorio da parte della criminalità economico finanziaria organizzata e non”, ha concluso il generale Avitabile.