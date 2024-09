Valle San Nicolao, partito l’iter per la manutenzione della strade comunali: pronti 50mila euro

E’ partito a Valle San Nicolao l’iter amministrativo con cui il Comune procederà ai lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza delle strade comunali.

L’intervento sarà finanziato con 50mila euro fondi statali per ottenere i quali è necessario presentare allo Stato un progetto di fattibilità tecnica economica. Per questo motivo l’amministrazione ha incaricato un ingegnere di redigere tale progetto, impegnano la somma di 6.331,31 euro per la prestazione del professionista.

“Si tratta – spiega il sindaco Marica Elena Cerrone - delle asfaltature delle strade di diverse frazioni che sono in pessime condizioni. Inoltre stanno per partire le asfaltature, ed il rifacimento di un muro, già affidati, in Frazione Bertola”.