Crevacuore, presentata la tavola rotonda “La forma del colore” con l'inaugurazione della mostra di Suravi Micheletti FOTO

L’Associazione Culturale “Il Boggio – Arte, storia e cultura”, che prende il nome da una altura del paese, nata per: “Fare qualcosa per il territorio, per valorizzarlo”, presieduta da Francesca Bruson, sostenuta dal marito Marco e dal figlio Andrea, domenica 1 settembre ha organizzato alla Volta di San Sebastiano, un luogo molto suggestivo, sotto la cupola dell’antica chiesa, oggi sconsacrata, in cui si sono conservati gli affreschi del Tanish e di Giovanni Antonio Orgiazzi il Vecchio, che si possono ammirare da una visuale molto insolita, la Mostra Personale della Pittrice Cristina Suravi Micheletti, artista originaria di Roasio, nata in Nigeria, che da oltre due decenni, aggiunge il nome in sanscrito:‘Suravi’, nel firmare i suoi lavori. Gli orizzonti ed i vasti cieli africani hanno influenzato la sua pittura, regalandole colori ricchi e pieni di vitalità. Cristina ha disegnato e dipinto fin da piccola, dimostrando un’innata propensione verso l’arte, assecondata frequentando il Liceo Artistico a Vercelli e poi l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, dove ha ottenuto la licenza di Maestro di Pittura.

L’incontro con l’artista giapponese Meera Hashimoto ha impresso una radicale trasformazione al suo approccio verso la pittura e il mondo dell’arte. L’aver vissuto quindici anni negli Stati Uniti, dal 2000 al 2015, dei quali gli ultimi dodici nella penisola di Monterey in California, ha cambiato la sua percezione del mondo: l’America le ha lasciato la capacità di vedere soluzioni e non solo problemi e le ha arricchito la tavolozza di colori mai usati prima. Apre la mostra lo stemma di Crevacuore dipinto dall’artista. Il Sindaco, Corrado Garlanda, ha portato il saluto dell’Amministrazione, rappresentata anche dal Vice Sindaco, Paola Boccato. Ai tre relatori: Roberta Lenzi, Piera Mazzone e Massimo Rofi, è stato chiesto di parlare della “Forma del colore” e ciascuno ha scelto un filone legato alla propria formazione ed ai propri interessi.

Al termine della serata Francesca Bruson ha fatto omaggio a ciascun relatore del volume: “La Croce Rossa Italiana nei diari e nella vita”, curato da Lelia Zangrossi, scrittrice e ricercatrice, Vice Presidente dell'Opera Pia Sella di Mosso (Valdilana). Il Diacomo Don Pier Luciano Garrone, che è tra gli organizzatori dell’incontro, ha ringraziato Francesca Bruson e i relatori per aver offerto lo spunto per nuovi approfondimenti. Si raccontava che ci fosse un tesoro nascosto ai piedi dell’arcobaleno: è vero, là, nel crogiolo dei colori, c’è uno specchio magico che rivela i nostri gusti, le nostre avversioni, i nostri desideri, le nostre paure, i nostri pensieri reconditi, svela cose essenziali sul mondo e su noi stessi.