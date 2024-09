Buon cibo e musica, tante persone a Portula per la Festa della Birra (foto dalla pagina Facebook di Pro Loco Portula)

Grande soddisfazione a Portula per gli ottimi numeri registrati per la Festa della Birra messa in piedi dai volontari della Pro Loco. Tre giorni di festa, contrassegnate da buoni piatti e intrattenimenti musicali che hanno conquistato i visitatori.