È rimasto illeso il motociclista che, nel pomeriggio di ieri, 1° settembre, è finito a terra per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. È accaduto a Trivero, nel comune di Valdilana. Sul posto i Carabinieri per raccogliere la testimonianza del centauro, un giovane di 26 anni, residente nel VCO.