Un residente trova la carcassa di un gatto all'interno della sua proprietà e, temendo che sia stato avvelenato, allerta il 112. Il fatto è avvenuto ieri, 1° settembre, nel comune di Sandigliano.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale del Canile di Cossato per il recupero del micio che verrà analizzato dall'ASL proprio per accertare le cause della morte.