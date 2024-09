Carabinieri, si può fare denuncia da casa in caso di smarrimento o furto

Sai che in caso di smarrimento o furto ad opera di ignoti si può avviare l'iter per presentare una denuncia da casa o da qualsiasi altro luogo? Lo segnalano i Carabinieri sui loro canali social.

“Non è difficile – spiegano – Basta accedere al sito carabinieri.it e selezionale 'Denuncia Vi@ Web'. Una guida in linea ti aiuterà nella compilazione dei campi che compongono la denuncia e, al termine della procedura, ti sarà inviata via email una ricevuta. Al momento la denuncia online è possibile in relazione ad armi, documenti, targhe, titoli, veicoli, borse e portafogli. La procedura permette di abbreviare i tempi nel momento in cui l'atto sarà formalizzato, nei due giorni successivi, presso una stazione o tenenza Carabinieri, a cui le informazioni di base saranno già state trasmesse dal sistema”.