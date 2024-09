Biella, rissa al parcheggio: due persone in ospedale (foto di repertorio)

Sono ancora frammentarie le notizie della lite avvenuta ieri, 1° settembre, nei parcheggi del Centro Commerciale Gli Orsi di Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, la discussione tra più soggetti (ben 7) sarebbe presto degenerata in rissa, con almeno due persone finite in ospedale. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti di rito mediante la visione delle immagini di videosorveglianza.