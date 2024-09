Brusnengo, ultimo giorno di lavoro per Gisella Sappino: da 40 anni dipendente al Comune

Venerdì 30 agosto è stato l’ultimo giorno di lavoro di Gisella Sappino, che ha raggiunto la pensione dopo 40 anni di servizio presso il comune di Brusnengo.

Sulle proprie pagine social, l’amministrazione ha ringraziato la donna: “Gisella rimarrà nella storia come una dei pilastri del Comune, che ci ha sempre accolto con sorrisi e gentilezza. Vogliamo ringraziarla per tutti gli anni di glorioso servizio, competenza e responsabilità. Tanti sindaci e tante elezioni ha visto passare.. Goditi la meritata pensione cara Gisella! Tutti i Brusnenghesi ti saranno riconoscenti per i tuoi impeccabili anni di servizio”.