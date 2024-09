Candelo, cambia l'arredo urbano in piazza Castello: ecco le nuove panchine

Cambia l'arredo urbano di piazza Castello, a Candelo. Nei giorni scorsi, infatti, sono state posizionate alcune nuove panchine, pensate e create per migliorare il comfort e l’estetica dello spazio divenuto fulcro delle serate estive.

A spiegare l''iniziativa l'assessore ai Lavori Pubblici Michele Ansermino: “Queste panchine, oltre a fornire un posto di sosta, aggiungono valore estetico all’area pubblica, creando lo spazio più ordinato, invitante e accogliente per residenti e visitatori. Questi oggetti diventano strumenti di integrazione sociale”.

Concorde anche il capogruppo di Candelo nel Cuore, Erika Vallera: “Anche uno spazio già bello e amato come la nostra piazza può essere oggetto di riqualificazione nell'ottica di rendere Candelo sempre più accogliente e vivibile per tutti. È importante infatti garantire luoghi di incontro e di sosta, con l'auspicio che siano sempre più numerosi in ogni zona del paese”.