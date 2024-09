Amara scoperta per un automobilista biellese che, nel tardo pomeriggio di oggi, 2 settembre, ha rinvenuto la carcassa di un capriolo. L'animale era a bordo strada ed è rimasto ucciso a causa dell'urto con un'auto.

Si trova in via Roma, a Valdengo, poco prima della salita, per Piatto. In tali occasioni, è buona norma allertare i responsabili del recupero animali.