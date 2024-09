Sostegno: Campo di calcetto inagibile dopo il crollo del muro portante

A seguito di un forte temporale nella giornata di lunedì 26 agosto, a Sostegno è crollato il muro portante del campo di calcetto di Via Roma, impianto sito vicino all’edificio dove ci sono scuola primaria e materna.

Inoltre il campo si è rovinato: “Manca una fetta di campo. – precisa Framorando – L’impianto ha 12 anni quindi rifaremo il tappeto con una spesa di circa 30 mila euro, mentre non abbiamo ancora quantificato il costo per rifare il muro in cemento armato”.