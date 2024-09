Lungo la strada provinciale 14, vicino alla Cascina Raffaella, un'auto è uscita di strada per cause ancora da chiarire, terminando la sua corsa in un fosso e causando la morte del conducente, un uomo di circa 70 anni.

I soccorritori del 118 sono arrivati prontamente, ma non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso.