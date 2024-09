Più di 700 biellesi premiati per il loro altruismo dall'Avis di Biella

"È un grande onore per me annunciare ancora una volta numeri così importanti per la nostra sezione che è più che mai attiva" commenta il presidente della sezione di Biella Lorenzo Tivelli "grazie ai percorsi messi in atto in questi anni e al lavoro di rinnovamento portato avanti dal Consiglio, riusciamo a catalizzare l'impegno dei nostri donatori e l'attaccamento all'associazione. L'impegno dei tanti giovani iscritti ripaga il lavoro di questi anni".