Fuoristrada: Giovanni Bonino torna in pista a 70 anni. Si riparte da Veglio.

Giovanni Bonino classe 1954, pilota biellese noto per le gare off road e per le diverse partecipazioni alla Parigi Dakar decide di tornare ad indossare il casco a 70 anni e mettersi alla guida di un Suzuki Samurai, fuoristrada con il quale ha fatto diversi anni di gare negli anni 80.

L' occasione scelta per tornare nel mondo delle competizioni sarà la gara di casa a Veglio tra poco più di una settimana