Guardia di Finanza: Formula 1, le Ferrari in pista col logo del 250° anniversario del Corpo

In occasione del Gran Premio d’Italia di Monza, le Ferrari SF-24 scenderanno in pista con uno sticker che riproduce il logo ideato per festeggiare lo storico anniversario della Guardia di Finanza. Questo è l’omaggio che la Scuderia Ferrari HP dedica al Corpo per celebrare il significativo traguardo raggiunto con i suoi 250 anni di storia. Il logo, moderno ed essenziale, racchiude, nella stilizzazione del numero 250, la fiamma, segno distintivo della Guardia di Finanza, e il tricolore nazionale. Unito al motto “Nella tradizione il futuro”, rappresenta la sintesi di oltre due secoli di passione, dedizione, impegno, competenze e professionalità di un Corpo che, ancorato ai propri valori fondanti e alle proprie tradizioni, è capace di innovarsi continuamente e guardare alle sfide del futuro, dotandosi di strumenti e tecnologie sempre più avanzate per garantire la sicurezza economico-finanziaria nazionale. Impegno, spirito di sacrificio e gioco di squadra: questo è il prezioso bagaglio di valori che accomuna gli uomini e le donne delle Fiamme gialle al team e ai campioni Ferrari che, attraverso i grandi successi sui circuiti di tutto il mondo, contribuiscono a rafforzare e promuovere l’immagine del nostro Paese.