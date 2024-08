Soprana: All'Ex Mulino Susta domani si torna indietro nel tempo con un evento itinerante

Si rinnova un classico appuntamento con il sito museale Ex Mulino Susta di Soprana in Valdilana, con un evento itinerante di Storie di piazza intitolato La Bella mugnaia ed altre storie, il 1° settembre 2024 alle h.15,30.

L’evento ci farà scoprire la storia di un luogo rimasto immutato nel tempo: quello dell’Ex Mulino Susta, un complesso di edifici del 1600 che si presenta con la struttura più ampia del mulino storico su due piani, con accanto un piccolo edificio che era invece dedicato alla pesta della canapa. Le due lavorazioni erano avvantaggiate poichè, svolgendosi in edifici limitrofi, potevano sfruttare la forza motrice della stessa ruota idraulica alla quale venivano collegati. Ruota affascinante e visitabile che ancora oggi, periodicamente, viene messa in funzione, cosa che avverrà anche il 1° settembre ad opera dell’Associazione Mulino Susta di Soprana.

Il percorso intorno al complesso storico richiede scarpe comode pur essendo molto breve e prevede diversi momenti di visita teatralizzata, dal mulino della canapa in cui incontreremo un coltivatore con la moglie sognatrice, al mulino vero e proprio dove il personaggio della perpetua Prudenzia va a macinare la sua segale e incontra la bella mugnaia. Insieme ci racconteranno spaccati di vita del tempo: come si pensava, come si viaggiava, come ci si comportava e cosa si mangiava.