Una Fulvia per la Sala Ibrida: "La vettura verrà consegnata, senza ulteriori costi"

Un Fulvia per la Sala Ibrida: "La vettura verrà consegnata, senza ulteriori costi".

Come a suo tempo annunciato, il Club è sempre impegnato nella ricerca dell’acquirente per la Lancia Fulvia oggetto della donazione fatta all’Ospedale di Biella, Il ricavato verrà utilizzato per dotare l’Ospedale di una “Sala Ibrida” attrezzatura all'avanguardia che consentirà alla Chirurgia Vascolare dell'Ospedale di operare al meglio nel campo del trattamento delle patologie arteriose e aortiche più complesse".

La vettura è esposta da fine luglio nella “Hall” dell’Ospedale di Biella. È una Lancia Fulvia HF 1600 acquistata nuova nel 1971 dal Concessionario Bocca di Biella, splendidamente conservata e unico proprietario.

"D'accordo con il donatore" ha a suo tempo spiegato il Presidente di AMSAP, Carlo Tarello, "abbiamo stabilito un valore di partenza di 50.000 euro, che è un prezzo in linea con quello che è oggi il valore di mercato dell'auto. La Fulvia verrà assegnata a chi avrà fatto pervenire al Club, entro il prossimo 23 settembre, l'offerta migliore".

Si ricorda che le offerte devono essere inviate in busta chiusa alla Casella Postale di AMSAP (numero 196 delle Poste Centrali di Biella). Verranno aperte la settimana precedente la Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca, che si terrà il giorno 29 settembre.

"Al di là dell’aspetto benefico" ha precisato il Segretario di AMSAP, Lucio Ferrigo, "va ricordato che la donazione sarà, per chi è interessato, anche un ottimo affare, in quanto la stessa è fiscalmente detraibile, con percentuali davvero molto interessanti". In pratica funzionerà così: la vettura verrà consegnata, senza ulteriori costi, a chi avrà proposto la donazione migliore, che verrà fatta all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, così da poter avere la detrazione fiscale.

La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca

L’evento di AMSAP organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca ASI si terrà domenica 29 settembre.

Va ricordato che AMSAP lo organizzerà nuovamente in collaborazione con ASI Solidale e che, con l’occasione, saranno presentate al pubblico importanti novità (a cui sarà dedicato un ulteriore Comunicato Stampa).