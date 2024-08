Serata da dimenticare per una biellese di 27 anni che ha ritrovato la propria autovettura danneggiata. Sembra proprio che sia stato infranto un finestrino.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito per stabilire se si sia trattato di un incidente non segnalato, un atto vandalico o un tentativo di furto. Il fatto è accaduto a Cossato, all'esterno di un locale.