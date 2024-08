Esce da un locale e, nonostante sia ubriaco, si mette alla guida della sua auto. Dopo pochi chilometri viene fermato dalla Polizia per i controlli di rito. Ma invece di sottoporsi agli accertamenti oppone resistenza agli agenti che non possono far altro che arrestarlo.

È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, nella serata di ieri, 29 agosto, a Biella. L'uomo alla guida è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza.