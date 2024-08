Duomo di Biella: crescono i visitatori e nasce un sito web

L'affluenza di visitatori in Duomo è in crescita e si lavora alla realizzazione di un sito web per dare sempre più informazioni. Lo afferma Don Paolo Boffa Sandalina, vicario generale della Diocesi di Biella e parroco della Parrocchia di Santo Stefano. “Si tratta di un flusso costante: durante i fine settimana abbiamo una prevalenza di gruppi che arrivano da Oropa e terminano la visita del territorio vedendo il complesso di Santo Stefano – afferma il vicario generale - , mentre durante la settimana è prevalente turismo individuale. E con gli anni questi turisti sono sempre più numerosi”

I visitatori sono attirati dalla possibilità di poter vedere il Battistero e la Cattedrale e da una presente esposizione di arte contemporanea. La maggior parte dei turisti arriva da territori al di fuori del Biellese, molti dall’estero, anche dall’America e sono di tutte le età, con prevalenza di adulti.

“Gli eventi organizzati al momento sono legati a “Sia Luce” e comprendono esposizioni, serate culturali in cattedrale e visite guidate, organizzate dalla Parrocchia di Santo Stefano con la collaborazione di BI-Box e al sostegno della Regione Piemonte e soprattutto alla cassa di risparmio di Biella” dichiara Don Paolo Boffa Sandalina.

Ed ecco dunque che per veicolare meglio legate alle informazioni al Duomo, si è al lavoro per realizzare un sito web: “Stiamo allestendo un sito internet che sarà attivo nei prossimi mesi per favorire l’accesso ai visitatori alle informazioni sulla Cattedrale in maniera semplice – afferma il vicario generale - . Il sito riguarderà la Cattedrale di Biella e la vita della Parrocchia.” La funzione di questa interfaccia online sarà quella di incentivare l’afflusso di turisti potendo facilmente reperire informazioni riguardo a questo luogo ricco di religione, tradizione e storia e ai suoi eventi.

In linea generale risulta, dunque, di fondamentale importanza incrementare i servizi, l’accoglienza e le strutture ricettive per ospitare un numero sempre maggiore di turisti. I grandi eventi, come il Giro d’Italia, Bolle di Malto, e la futura Adunata degli Alpini portano una grande affluenza e conseguentemente incrementano l’indotto delle strutture ricettive.

Diversi sono gli ambiti da tenere in considerazione nella prospettiva di un aumento di visitatori nella nostra città, l’aspetto ricettivo, che deve risultare adeguato al numero di turisti che pervengono nel territorio, l’aspetto dell’accoglienza, gli abitanti di questo territorio devono mostrarsi disponibili e cortesi con i turisti per permettere loro di godere di una buona esperienza turistica, e i servizi di trasporto, è infatti, fondamentale collegare in maniera efficiente le zone di interesse del biellese. Anche l’aspetto ambientale va tenuto in considerazione, per preservare la bellezza e salubrità del territorio, bisogna infatti sensibilizzare i turisti al rispetto dei luoghi pubblici e naturali e incentivare gli spostamenti tra i luoghi di interesse tramite la bici, l’escursionismo ed altre soluzioni sostenibili.