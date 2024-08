Torrazzo, la Bibliocabina scambiata per... un bidone della carta: buttati 230 libri

La bibliocabina di Torrazzo, recentemente installata con la partecipazione di tutto il paese e destinata a luogo di scambio di libri, è stata invece scambiata per un bidone della carta.

In questi giorni il Comune ha gettato 230 libri ammuffiti o illeggibili, come scrive la stessa amministrazione sui propri canali social: “La bibliocabina non è un deposito della carta da eliminare da casa, ma un luogo di scambio culturale. Sono stati buttati circa 230 libri ammucchiati sui ripiani che ora sono tutti piegati ed altri sono stati messi a terra”.

Naturale conseguenza l’invito del Comune all’uso corretto, come riporta il cartello presente sulla bibliocabina: “Si chiede gentilmente di non depositare più libri. Il buon funzionamento prevede di prendere 1 libro e depositarne 1”.