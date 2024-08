Pray, chiusa via Bartolomeo Sella per una frana, foto archivio

Per via di una frana i cui detriti si sono riversati sull'intera carreggiata, a Pray nel pomeriggio di oggi giovedì 29 agosto è stata chiusa al traffico via Bartolomeo Sella.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco chiamati dal Comune per mettere in sicurezza l'area, oltre che i Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.