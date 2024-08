Cavaglià, gatto bloccato in una griglia: salvato (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Cavaglià per un gatto rimasto bloccato in una griglia. A dare l'allarme, nella serata di ieri, 28 agosto, il proprietario. Giunta sul posto, la squadra ha recuperato il felino: era in buone condizioni di salute.