Portula, grande affluenza a Castagnea per l'Aperi-shopping dell'Associazione Delfino (foto dalla pagina Facebook di Associazione Delfino Valdilana)

Grande affluenza a Portula per il terzo Aperi-shopping in piazzetta, realizzato dall'Associazione di Volontariato Delfino-Valdilana, in collaborazione con gli Amici di Castagnea.

Molta apprezzata la location, il caratteristico borgo del paese dove i visitatori hanno trovato radunati stendini colmi di bellissimi abiti selezionati nel negozio del baratto “Uso e Riuso” del Centro Zegna di Valdilana. Un modo diverso per trascorrere in compagnia gli ultimi giorni della stagione estiva.