Calcio, buone notizie da Cossato: torna in campo capitan Celussi

Calcio, buone notizie da Cossato: torna in campo il capitano Celussi

Nuovo accordo raggiunto al Città di Cossato. Simone Celussi, difensore e capitano della squadra, è pronto a tornare in campo e a guidare i blues in vista del prossimo campionato. “Il classe '98, reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nell'ultima parte della stagione, si è ristabilito e non vede l'ora di rimettersi al centro della difesa” si legge nella nota della società.