Croce Rossa, lo scatto della bandiera della CRI in fondo al mare: l'idea del Comitato di Cavaglià

Originale iniziativa della CRI di Cavaglià. Per celebrare i 160 anni della Croce Rossa Italiana, i membri del comitato biellese hanno portato la loro bandiera in un luogo per molti inesplorato e...in fondo al mare. All'impresa ha preso parte anche il Circolo Sub di Chiavazza che, con i suoi soci, dotati di muta e bombole, ha raggiunto i fondali marini dell'isola Gallinara, ad Alassio, in provincia di Savona.

“L'idea è nata ed è stata realizzata dal nostro collega e volontario Andrea Giorcelli, che ringraziamo di cuore per questo bellissimo gesto – spiegano dalla CRI Cavaglià - Ringraziamo inoltre Filippo Ferrati, il fotografo grazie al quale sono state possibili le riprese e tutto il Circolo Sub Chiavazza per il supporto. Grazie a tutti per questa bella emozione”.

Sui canali social del comitato di Cavaglià è possibile vedere al video dell'opera intrapresa.