Triathlon, prova onorevole per Costanza Antoniotti: è 11° alla Coppa Europea Junior

Prova onorevole per Costanza Antoniotti, condizionata da un pizzico di sfortuna. L'atleta di Valdigne Triathlon è giunta undicesima alla tappa di Riga (Lettonia) della Coppa Europa Junior di Triathlon.

Per la biellese buon inizio di gara, con un'ottima prestazione a nuoto, a pochi secondi dalle prime posizioni; in seguito, resta coinvolta in una caduta nella frazione in bicicletta. Acciaccata ma non doma, riprende la prova e, nella corsa, prova ad arginare il divario dalle migliori ma alla fine chiude in 11° posizione con un tempo finale pari a 1h 08' 39'', a 4 minuti dalla prima Kapten Liis.