Team Volley, Marta Caimi ancora al palleggio: ulteriore conferma per la B2.

La partenza della stagione 2024/25 di Serie B2 nazionale è sempre più vicina. Il TeamVolley sta prendendo forma: il reparto palleggiatrici si completa con la conferma di Marta CAIMI. Classe 2003 originaria di Borgomanero, vanta esperienze prestigiose in A2 e B1, tra Vicenza e Garlasco. Nello scorso campionato, è stata tra le protagoniste del settimo posto in graduatoria delle lessonesi, valso la terza partecipazione consecutiva al livello nazionale.

Il commento di Marta CAIMI: «A Lessona mi sono sentita subito a casa. Lo staff e le ragazze mi hanno accolta e fatta sentire a mio agio, dal primo allenamento. La scorsa è stata una stagione ricca di emozioni, che sicuramente ci hanno portato a prendere consapevolezza delle nostre potenzialità e dei nostri limiti, sia a livello di squadra che individuale. Sono contenta di indossare la maglia biancoblu anche per la prossima stagione, perché credo fortemente nel lavoro e nel progetto portato avanti dallo staff tecnico e dalla dirigenza. Per questi motivi, quando mi è stato proposto di rinnovare il contratto ho riflettuto e appurato che fosse la scelta migliore per il mio futuro. Sono entusiasta di iniziare una nuova stagione pallavolistica e spero innanzitutto di perfezionare la mia tecnica per poter dare un apporto maggiore alla squadra. L’obiettivo? Migliorare la posizione in classifica raggiunta nella precedente stagione».

A darle il “bentornato” è il direttore sportivo Marco MOTTO: «Marta è una ragazza che ormai conosciamo bene. Siamo rimasti colpiti dal suo atteggiamento e dall’impegno che ha messo in allenamento e in partita, dopo un breve periodo di ambientamento. Sapevamo che dovevamo aiutarla a “riprendere il filo” a livello di ritmo e siamo stra-contenti di averla ancora con noi nel prossimo campionato. Ci aspettiamo un aiuto importante da lei, per fare bene in B2. Ha ancora delle ottime potenzialità da esprimere, di questo siamo certi».