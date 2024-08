Nella mattinata di oggi, 27 agosto, poco dopo le 9.30, i Vigili del Fuoco sono giunti a Vercelli per un incidente tra una vettura e un'autocarro.

Arrivata sul posto, la squadra ha provveduto, mediante tecniche di primo soccorso sanitario, all'estricazione di uno dei due occupanti del mezzo, in collaborazione con il personale del 118. La coppia dell'auto è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto la Polizia Locale di Vercelli.