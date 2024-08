Dal Nord Ovest - Agosto senza pace su Torino e dintorni: ancora temporali con grandine e tanta pioggia

Un’altra giornata di maltempo su Torino e dintorni come previsto dal bollettino diramato ieri da Arpa Piemonte e che segnalava allerta gialla per temporali su gran parte della Regione. Questa volta il maltempo ha colpito in mattinata la città e il suo hinterland. A partire dalle ore 8 lampi e tuoni e il cielo grigio hanno preceduto l’arrivo di diversi fenomeni temporaleschi che si stanno ciclicamente abbattendo sul capoluogo piemontese e nei comuni limitrofi.

Particolarmente colpita nella prima mattina la zona di Torino Nord tra Barca, Bertolla e Barriera di Milano dove già si rilevano le prime grandinate, seppur al momento non sembrerebbero registrarsi danni significativi così come accadde nella giornata del 2 agosto. Ma anche la zona di sud, come in Borgo Filadelfia, si stanno verificando violenti nubifragi con grande quantità di acqua, al momento non ancora quantificabile.

Agosto non è ancora finito, ma già tre importanti episodi di maltempo hanno colpito particolarmente la città. Il primo, il più significativo, è stato quello del 2 agosto con quasi 80 millimetri di acqua scesa in poche ore e grandine di grandi dimensione che hanno distrutto, oltre molte alberate, anche tetti e vetture di privati. Poi il 7 agosto con il maltempo che ha costretto molte macchine a rifugiarsi sotto i portici per evitare ulteriori danni. Qui significativo era stato il numero di fulmini caduti a terra in città che in un caso hanno causato l’interruzione della circolazione dei tram.

Una settimana dopo, nella vigilia di Ferragosto, un nuovo temporale con grandine si è abbattuto in Città dove si sono registrate nuovamente strade allagate e disagi.