Candelo, Comune e Carabinieri uniti contro le truffe

Il comune di Candelo e l'Arma scendono in campo contro l'odioso fenomeno delle truffe. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social, al termine dell'ultimo incontro su questo progetto con il comandante della Stazione, Luogotenente Carica Speciale Antonio Franco, ed il vice, Maresciallo Vincenzo Matarazzo.

“Amministrazione e Carabinieri collaborano per la campagna di prevenzione delle truffe ai danni degli anziani - spiega il primo cittadino - Le truffe prendono di mira soprattutto le persone fragili causando, oltre al danno economico, anche uno stress emotivo: l’invasione del proprio spazio personale e il senso di colpa di essere stati raggirati. Per non cadere in queste truffe, è importante prendere alcune precauzioni, senza dimenticare di rivolgersi sempre alle forze dell'ordine in caso di necessità”.

La prevenzione e l'informazione sono quindi fondamentali: per questo motivo è partita una campagna di sensibilizzazione che a Candelo vede uniti i Carabinieri e il Comune a difesa dei cittadini. “Materiali informativi elaborati dall’Arma, contenenti consigli utili a prevenire il fenomeno, verranno in questi giorni diffusi e distribuiti alla popolazione – sottolinea Gelone - E ricordiamo sempre: in caso di necessità è a disposizione il numero di emergenza unico 112”.