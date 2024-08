“Chircare pane mezus de trigu”./“Cercare pane migliore del grano”.

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Presentazione del Proverbio:

Il proverbio sardo: “Cercare pane migliore del grano” consiglia di non lasciar perdere le buone occasioni, che nella vita si presentano, in attesa che se ne presentino di migliori. È buona cosa praticarlo nelle realtà materiali. Ma, nello stesso tempo, possiamo / dobbiamo cercare un pane migliore di quello del grano, quello presentato dall’evangelista Giovanni: il pane vivo disceso dal cielo, che è Gesù.

Presentatzione de su dìciu:

Su dìciu: “Chircare pane mezus de trigu”, cussizat de no lassare perder’ sas ocasiones bonas, chi in sa vida si presentant, in s’isetu chi sindhe presentent mezus. E cosa bona est a lu ponner’ in pratiga in sas realitades materiales. Ma, a su matessi tempus, podimos / devimos chircare unu pane mezus de cussu de trigu, cussu presentadu dae s’evangelista Giuanne: su pane biu faladu dae su chelu, chi est Gesus.

Dìcios e Peràula de Deus

Proverbi e Parola di Dio

“Chircare pane mezus de trigu” est unu dìciu chi, de seguru, sonaiat in modu divesciu in sas orijas de sos antigos dae comente podet sonare in sas orjas nostras. Como, nois podimos agatare divescias calidades de pane e seberare puru su pane chi no est fatu de farina de trigu, ma in sos tempos passados, candho medas fint obbrigados a si acuntentare de pane de trigumuriscu o de orzu, a tenner’ pane de trigu in domo fit su mezus chi si podiat tenner’. Pro su chi apo nadu su diciu avertiat, a chie li capitaiat ocasione bona de trabagliu o de àtera fortuna, de no la lassare perder’ pensendhe de ndhe agatare mezus.

A mie, cussu dìciu, mi che giughet a s’Evanzeliu de Giuanne (6,48-58), inue Gesus narat chi Isse est su pane de sa vida. Su pane biu, chi benit dae su chelu, pro chi, chie ndhe manigat, no morzat, ma vivat in eternu. E pretzisat: «Si unu mandigat de custu pane at a viver’ in eternu e su pane chi deo apo a dare est sa carre mia pro sa vida de su mundhu. Si no mandigades sa carre de su Fizu de s’omine e no bufades su sambene sou, no tenides in bois sa vida» (Gv 6, 51.53).

Pro chie creet, pro chi est batijadu, acò, duncas, su mezus pane, netzessariu de chircare: su pane cunsagradu, sa Santissima Eucaristia, susteniu pro su tempus presente e cabarra segura pro s’eternidade.

TESTO ITALIANO

“Cercare pane migliore del grano” è un proverbio che, di sicuro, suonava in modo diverso alle orecchie degli antichi da come può risuonare alle nostre orecchie. Ora noi possiamo trovare diverse qualità di pane e scegliere anche pane non fatto con farina di grano, ma nei tempi passati, quando molti erano obbligati ad accontentarsi di pane di granoturco o di orzo, avere in casa pane di grano era il meglio che si potesse avere. Per dette ragioni il proverbio avvertiva, a chi gli capitava buona occasione di lavoro o di altra fortuna, di non lasciarla perdere pensando di trovarne una migliore.

A me, questo proverbio, conduce al Vangelo di Giovanni (6, 48-58) dove Gesù dice che Lui è il pane della vita. Il pane vivo, che viene dal cielo, affinché, chi ne mangia non muoia, ma viva in eterno. E precisa: «Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita» (Gv 6, 51.53).

Per chi crede, per chi è battezzato, ecco, dunque, il miglior pane, necessario da cercare: il pane consacrato, la Santissima Eucaristia, sostegno per il tempo presente e sicura caparra per l’eternità.

Nell’immagine, Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus. Nome italiano: fico degli Ottentotti, nome sardo: bella a dì, bella di dì, bella de die. Español: higo de El Cabo, higo marino. (Località Vignola, Archivio Biblioteca comunale G.M. Dettori, Tempio Pausania per “Su Nuraghe” di Biella.