Taglio dell'erba a Biella, ai giardini della scuola primaria Collodi

In vista dell'inizio della scuola il Comune di Biella sta provvedendo ad alcune potature nelle aree verdi delle scuole.

In particolare, sono stati presi provvedimenti per consentire il taglio dell'erba lavori di potatura presso i giardini della scuola primaria Collodi.

Per questo è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori di potatura a Biella, nel parcheggio adiacente a via Carso direzione Sud a monte del civ. 20 da giovedì 29 a 7 settembre, dalle ore 7.30 alle ore 17.00 ( 1 stallo di sosta non a pagamento).