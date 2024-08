La scuola si avvicina, non hai finito i compiti delle vacanze? A Cavaglià si finiscono in biblioteca

La scuola si avvicina, a piccoli passi, e molti sono ancora alle prese con i compiti delle vacanze assegnati dai loro insegnanti.

Che fare in questi casi? A Cavaglià hanno pensato bene di mettere in piedi un servizio di assistenza agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado a partire da ieri fino al prossimo 30 agosto. Gli incontri si terranno in biblioteca, dalle 15 alle 18. Un buon modo per venire incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.