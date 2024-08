Al via la scuola a Biella, i librai si difendono: "Aumenti testi scuola al 3%, basta attacchi"

A pochi giorni dal suono della prima campanella nelle scuole d'Italia e di Biella, fissato tra il 9 e l'11 settembre, c'è chi alza la voce per difendere la categoria: i librai. Che, come spiega Sil Confesercenti, chiariscono come gli aumenti dei testi scolastici siano mediamente del 3% e non del 15%.

Rincari quindi tutto sommato contenuti. "Negli ultimi giorni - sottolinea in una nota il presidente, Antonio Terzi - sono state diffuse notizie riguardo al costo delle dotazioni per l'inizio dell'anno scolastico molto lontane dalle realtà: si parla di aumenti quantificabili nel 15%, quando gli aumenti si collocano mediamente attorno al 3%, in un range che va dall'1,8% al 3,5%. E a dirlo non siamo noi: è sufficiente confrontare il prezzo dei singoli testi presenti nei cataloghi degli editori sia nel 2023 che nel 2024 per riscontrare l'effettivo aumento del prezzo dei libri di testo".

"Spesso - aggiunge - vengono conteggiati anche gli aumenti anche della cancelleria di base. Ma pur mettendo insieme i due dati - gli aumenti della cancelleria sono nell'ordine del 4/5% e sono legati principalmente ad articoli griffati - siamo comunque ben lontani dal 15% in più sul 2023 fatto circolare in questi giorni".

Come spiega Terzi, sicuramente chi inizia un nuovo ciclo di studi (1° elementare, 1° media, 1° superiore) spende più soldi, mentre nelle classi successive molto meno. A questo si sommano le scelte estetiche o funzionali degli acquirenti su zaini, astucci e diari. Opzioni però che non "possono essere considerate in un'analisi sugli acquisti medi delle famiglie".