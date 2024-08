Alpini di Sagliano Micca in festa all'Alpe Pessine

Alpini di Sagliano Micca in festa per il tradizionale appuntamento annuale all'Alpe Pessine, andato in scena lo scorso 11 agosto. Oltre alle penne nere, presenti molti cittadini e l'amministrazione comunale. È stata un’occasione per onorare la memoria dei Caduti con grande partecipazione e rispetto. La giornata, baciata dal sole, ha avuto inizio con la Santa Messa, celebrata da don Renato.

Inoltre, come riportato sui canali social del Comune, Giovanni Binel della Rossa è stato premiato come capogruppo emerito con una splendida miniatura della penna, Espressione Alpina, e un attestato, un riconoscimento per una vita di impegno con gli Alpini. Al termine, aperitivo, pranzo e lotteria in compagnia.