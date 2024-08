Inps Piemonte al cambio della guardia: il timone della direzione generale nelle mani di Vincenzo Ciriaco

Cambio al vertice alla Direzione Regionale Inps del Piemonte. Dal 1° agosto 2024 il nuovo Direttore regionale dell’Inps del Piemonte è Vincenzo Ciriaco, originario di Maida in Calabria.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Messina e abilitato all’esercizio della professione di avvocato, si è formato come dirigente alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ora SNA) ed ha anche conseguito un master in “Bilancio e amministrazione aziendale” presso l’Università di Pisa.

Torna in Piemonte dove ha già ricoperto, all’interno dell’INPS, diversi incarichi manageriali: ha infatti diretto la Direzione subprovinciale di Moncalieri, successivamente quella provinciale di Asti e, infine, la Direzione di area metropolitana di Torino. In seguito, presso la Direzione Generale dell’Istituto, gli è stato attribuito prima l’incarico di Direttore Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione e, dal 2023, quello di Direttore centrale della Risk Management Compliance e Antifrode. È stato anche, ad interim, Direttore Regionale della Liguria.

È stato componente di vari gruppi di progetto, fra cui quello per l'ottimizzazione e la gestione dei processi finalizzati all'erogazione delle misure di competenza dell'Istituto previste dal d. l. n. 18/2020 "Cura Italia".

Il Dottor Vincenzo Ciriaco ha una lunga e prestigiosa carriera all’interno dell’INPS, connotata dall’impegno per garantire l’efficienza e la trasparenza dell’agire pubblico al servizio dei cittadini.